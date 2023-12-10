İstanbul Modern 19 yaşında

Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern 19’uncu yılını geride bıraktı.

Fotoğraf: Murat Germen

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, müzenin 19’uncu yaşını kutlayan mesajında şunları söyledi: “İmzasını taşıyan müze ve sanat kurumlarının o kentin simge yapılarından biri haline geldiği mimar Renzo Piano tasarımı bir müzeyi, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında kentimize ve ülkemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 19 yılı geride bırakıp 20’nci yıla yürüdüğümüz günlerde, sunduğumuz hizmetlere özel olarak tasarlanan yeni binamız gerek mekânsal nitelikleri ve altyapısı gerek teknolojisi gerekse de ziyaretçiyi odağına alan özellikleriyle uluslararası bir çekim merkezi olarak kentimize değer katıyor.”

2004’te açıldığından bu yana 77 süreli sergi ve koleksiyon sergisi, 42 fotoğraf sergisi, 13 video sergisi ve 17 yurt dışı sergisi kurulan müzede, 900 bine yakın çocuk ve genç, 1000’in üzerinde ücretsiz eğitim programına katılarak sanatla buluştu. İstanbul Modern Sinema’da 422 film programıyla 4 binin üzerinde film gösterildi.

Fotoğraf: Murat Germen

Altı ayda 500 bin ziyaretçi

Müze mimarisinde dünya çapında bir uzmanlık ve deneyime sahip Renzo Piano Building Workshop tarafından tasarlanan ve yurt içi ve yurt dışında yoğun ilgi gören İstanbul Modern’in 4 Mayıs 2023’te ziyarete açılan yeni binası, ilk altı ayında 500 bin kişiyi ağırladı.