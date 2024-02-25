Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul Modern’e ‘yılın binası’ ödülü

İstanbul Modern’in yeni müze binası, dünyanın önde gelen mimarlık platformlarından ArchDaily tarafından ‘yılın binası’ ödülüne layık görüldü.

Fotoğraf: Enrico Cano

Ödüller 15 kategoride veriliyor ve kazananlar platformun okuyucularınca belirleniyor. İstanbul Modern kültürel mimari kategorisinde ödül kazandı. Bu kategoride müzelere ve kültür-sanat kurumlarına odaklanılıyor. Ödül verilirken aday projenin barındırdığı niteliklere ve topluma sağladığı yarara bakılıyor.


İstanbul Modern’in Karaköy’deki yeni müze binası Pritzker ödüllü İtalyan mimar Renzo Piano tarafından tasarlandı.

Fotoğraf: Cemal Emdem

2009’dan beri düzenlenen prestijli ödüle layık görülen binalardan bazıları ve tasarımcıları şöyle:

  • Expo Dubai Brezilya Pavyonu (Birleşik Arap Emirlikleri), Ben-Avid, JPG.ARQ ve MMBB Arquitetos Expo
  • MoAE – Sanat Eğitimi Müzesi (Ningbo, Çin), Álvaro Siza ve Carlos Castanheira
  • Yves Saint Laurent Müzesi, (Marakeş, Fas), Studio KO
  • Zeitz Afrika Çağdaş Sanat Müzesi (Cape Town, Güney Afrika), Heatherwick Studio
  • Elbphilharmonie (Hamburg, Almanya), Herzog & de Meuron

İstanbul Modern bu yıl Architectural Digest’in ‘2024’ün Harika Eserleri listesine seçilmiş, son olarak National Geographic’in Dünyanın En İyileri sıralamasında yer almıştı.

SON HABERLER