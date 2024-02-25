İstanbul Modern’e ‘yılın binası’ ödülü

İstanbul Modern’in yeni müze binası, dünyanın önde gelen mimarlık platformlarından ArchDaily tarafından ‘yılın binası’ ödülüne layık görüldü.

Fotoğraf: Enrico Cano

Ödüller 15 kategoride veriliyor ve kazananlar platformun okuyucularınca belirleniyor. İstanbul Modern kültürel mimari kategorisinde ödül kazandı. Bu kategoride müzelere ve kültür-sanat kurumlarına odaklanılıyor. Ödül verilirken aday projenin barındırdığı niteliklere ve topluma sağladığı yarara bakılıyor.

İstanbul Modern’in Karaköy’deki yeni müze binası Pritzker ödüllü İtalyan mimar Renzo Piano tarafından tasarlandı.

Fotoğraf: Cemal Emdem

2009’dan beri düzenlenen prestijli ödüle layık görülen binalardan bazıları ve tasarımcıları şöyle:

Expo Dubai Brezilya Pavyonu (Birleşik Arap Emirlikleri), Ben-Avid, JPG.ARQ ve MMBB Arquitetos Expo

MoAE – Sanat Eğitimi Müzesi (Ningbo, Çin), Álvaro Siza ve Carlos Castanheira

Yves Saint Laurent Müzesi, (Marakeş, Fas), Studio KO

Zeitz Afrika Çağdaş Sanat Müzesi (Cape Town, Güney Afrika), Heatherwick Studio

Elbphilharmonie (Hamburg, Almanya), Herzog & de Meuron

İstanbul Modern bu yıl Architectural Digest’in ‘2024’ün Harika Eserleri‘ listesine seçilmiş, son olarak National Geographic’in ‘Dünyanın En İyileri‘ sıralamasında yer almıştı.