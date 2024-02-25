İstanbul Modern’e ‘yılın binası’ ödülü

İstanbul Modern’in yeni müze binası, dünyanın önde gelen mimarlık platformlarından ArchDaily tarafından ‘yılın binası’ ödülüne layık görüldü.
Ödüller 15 kategoride veriliyor ve kazananlar platformun okuyucularınca belirleniyor. İstanbul Modern kültürel mimari kategorisinde ödül kazandı. Bu kategoride müzelere ve kültür-sanat kurumlarına odaklanılıyor. Ödül verilirken aday projenin barındırdığı niteliklere ve topluma sağladığı yarara bakılıyor.
İstanbul Modern’in Karaköy’deki yeni müze binası Pritzker ödüllü İtalyan mimar Renzo Piano tarafından tasarlandı.
2009’dan beri düzenlenen prestijli ödüle layık görülen binalardan bazıları ve tasarımcıları şöyle:
- Expo Dubai Brezilya Pavyonu (Birleşik Arap Emirlikleri), Ben-Avid, JPG.ARQ ve MMBB Arquitetos Expo
- MoAE – Sanat Eğitimi Müzesi (Ningbo, Çin), Álvaro Siza ve Carlos Castanheira
- Yves Saint Laurent Müzesi, (Marakeş, Fas), Studio KO
- Zeitz Afrika Çağdaş Sanat Müzesi (Cape Town, Güney Afrika), Heatherwick Studio
- Elbphilharmonie (Hamburg, Almanya), Herzog & de Meuron
İstanbul Modern bu yıl Architectural Digest’in ‘2024’ün Harika Eserleri‘ listesine seçilmiş, son olarak National Geographic’in ‘Dünyanın En İyileri‘ sıralamasında yer almıştı.