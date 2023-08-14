İstanbul Modern’de açık hava film geceleri başlıyor

Çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern’de 18-25 Ağustos tarihleri arasında açık hava film gösterimleri düzenlenecek.

Fotoğraf: Düet (solda), 1976 (sağ üst), Hırçın

İstanbul Modern Sinema, ‘Boşluğa Dikkat’ adlı yeni projesiyle, sinema sektöründe faaliyet gösteren kadınlara daha fazla alan açmayı hedefliyor.

Ustalık sınıfı, söyleşiler, atölye çalışmaları gibi birçok etkinliğin yer alacağı proje, 18- 25 Ağustos’taki beş filmlik açık hava gösterimleriyle başlıyor.

İran’dan Şili’ye, kişisel ve toplumsal tarihlerin kesiştiği kadın yönetmenlerin filmlerinden oluşan program konukların katılımıyla gerçekleşecek.

İran kadın dayanışmasından haberler

Açık hava gösterimleri İdil Akkuş ve Ekin İlkbağ’ın yönettiği iki genç sporcunun hikayesini anlatan ‘Düet’le başlayacak. Yönetmenlerin de katılacağı gecede Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali’nde ödül kazanan ‘Bir Ailenin Röntgeni’nin yönetmeni Firuze Hüsrevani (Khosrovani) de yer alacak. Türkiye’deki izleyicilerle ilk kez bir araya gelecek olan Hüsrevani, İran’daki kadın dayanışmasından haberler de getirecek.

‘Düet’ ve ‘Bir Ailenin Röntgeni’ filmlerinin yanı sıra ‘1976’ (Şili, Arjantin), ‘Sıradaki Kız’ (Güney Kore) ve ‘Hırçın’ (İngiltere) filmlerinin de izleyiciyle buluşacağı etkinlik saat 21:00’de müzenin dış alanında düzenlenecek.

Programla ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.