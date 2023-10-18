İstanbul Modern Sinema yeni seçkisini duyurdu: Düşten Maddeye

İstanbul Modern Sinema, kadın sinemacılara daha fazla alan açmayı hedefleyen projesi kapsamında hazırladığı ‘Düşten Maddeye’ adlı yeni seçkisini duyurdu.

Bir Düşüşün Anatomisi

İstanbul Modern Sinema, müze koleksiyonundaki kadın sanatçıların yapıtlarının yer aldığı güncel sergilerden biri olan ‘Hep Buradayız’dan ilham alarak, sinema sektöründeki cinsiyet eşitsizliğini vurgulayan ‘Boşluğa Dikkat’ projesine devam ediyor.

Projenin ikinci film programı ‘Düşten Maddeye’, sinema endüstrisindeki kadınların eksikliğinin çokça hissedildiği yapım tasarımı ve sanat yönetimine odaklanıyor.

Dünya ve Türkiye sinemasından kadın sanat yönetmenlerinin tasarımlarıyla öne çıkan 10 filmlik seçkiyi, ‘Anadolu Leoparı’, ‘Cemil Şov’ ve ‘Güneş Sonrası’ gibi filmlerde imzası olan yapım tasarımcısı ve sanat yönetmeni Billur Turan hazırladı.

Çığlıklar ve Fısıltılar

Seçkide, Ingmar Bergman’ın ‘Çığlıklar ve Fısıltılar’ ve Wim Wenders’in ‘Berlin Üzerindeki Gökyüzü’ adlı yeni restore edilmiş filmlerinin yanı sıra bu yıl Cannes’da Altın Palmiye kazanan Justine Triet’nin ‘Bir Düşüşün Anatomisi’ de yer alıyor. Geçen yıl Türkiye’nin Oscar adayı seçilen Tayfun Pirselimoğlu filmi ‘Kerr’ de seçkide gösterilecek.

Program, 26-29 Ekim tarihleri arasında İstanbul Modern Sinema’da izleyiciyle buluşacak.

Gösterimlerle ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.