İstanbul Modern 17 yaşında

11 Aralık 2004’te kurulan Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern, 17’inci yılını geride bıraktı. Müzeyi bugüne kadar 8 milyon 500 bin kişi ziyaret etti.

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, şu bilgileri paylaştı: “73 koleksiyon ve süreli sergi, 40 fotoğraf sergisi, 13 video sergisi, 17 yurt dışı sergisi gerçekleştirdik. Binin üzerinde sanatçı sergilerimizde yer aldı. 850 bin çocuk ve gencimiz sunduğumuz eğitim programlarına katılarak sanatla buluştu. İstanbul Modern Sinema’da 408 film programıyla 4 binin üzerinde film gösterimi gerçekleştirdik.”

Pandemide çevrimiçi sanat

Pandemi süresince müzenin dijital platformlarında da sergi ve etkinliklerini sürdüren İstanbul Modern, 17 Mart-10 Aralık 2021 tarihleri arasında 1,5 milyon kişiyi sanatla buluşturdu.

798 etkinlik ve atölye çevrimiçinde

Çevrimiçine özel geliştirilen 798 etkinlik ve atölyeyle binlerce çocuk, genç ve yetişkinin sanatla buluşması sağlandı. Yetişkinlere yönelik Atölye Modern seminerleri de dijitale özel olarak hazırlanan içeriklerle tüm Türkiye’den sanat meraklılarının katılımıyla gerçekleşti.

Uluslararası işbirlikleri

Londra’daki Royal College of Art (RCA-Kraliyet Sanat Koleji) işbirliğinde tamamen çevirimiçi olarak gerçekleştirilen ‘Tekstilde Zanaat ve Teknoloji‘ başlıklı yeni bir projeye de imza atıldı. Şubat 2021’de başlayıp dokuz ay süren bu projede, Türkiye ve İngiltere’den tekstil üzerine çalışan sanatçılar ve farklı disiplinlerden uzmanlar bir araya geldi.

İstanbul Modern, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Sharjah Art Foundation ile kasım ayında ortak bir projeye imza attı. 19-27 Kasım tarihlerinde düzenlenen 4’üncü Sharjah Film Platformu, İstanbul Modern Sinema tarafından tasarlanan ‘Onun Yolculuğu‘ film programında Türkiye’den kadın yönetmenlerin filmlerini izleyicilerle buluşturdu.

2021’in sergileri

Sanatçılar ile ilham aldıkları kaynaklar arasındaki ilişkiyi müze koleksiyonundan bir seçkiyle araştıran ‘Etkileşimler‘ sergisiyle bu yıl ‘özen göstermek‘ temasına odaklanan Uluslararası Sanatçı Filmleri projesi Beyoğlu’ndaki geçici mekânda izleyicilerle buluştu.