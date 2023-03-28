İstanbul için yağış ve fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, kentin soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdiğini belirterek, yurttaşları yarın da etkisini sürdürecek yağış ve fırtınaya karşı uyardı.

Fotoğraf: AA

Valilikten yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine yer verildi.

Kentin, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

*Hava sıcaklıklarının 5-10 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Soğuk havayla birlikte yağışların; Salı günü İstanbul ve bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Yağışların; Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’nın yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şekline olacağı tahmin ediliyor.

*Çarşamba, perşembe ve cuma günleri bölgemizde zirai don olayı bekleniyor. Rüzgarın, salı ve çarşamba günleri kuzeyli yönlerden olmak üzere kuvvetli, salı günü yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Don ve fırtınaya dikkat çekilen açıklamada, yurttaşlara da uyarılarda bulunuldu:

“Soğuk hava, yer yer etkili yağışlar ile kuvvetli rüzgâr ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, zirai don, buzlanma ve sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı, meteorolojik rapor ve uyarılar dikkatle takip edilmelidir.”