Meteoroloji’den 56 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 56 il için ‘sarı kod’ yayınlayarak gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu.

Harita: MGM

MGM günlük tahmin raporu şöyle: ”Yağışların Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Adana’nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Eskişehir, Ankara’nın kuzey ve batısı, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak, akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, doğu kesimlerde artacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.