İstanbul Havalimanı’na ‘Youth Lounge’ açıldı

İstanbul Havalimanı’nda, gençlere özel deneyim sunan ‘Youth Lounge‘ açıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre dış hatlar gidiş terminalinde açılan ‘Youth Lounge’ için 15-30 yaş aralığındaki yolcu ihtiyaçları göz önünde bulunduruldu.

Ücreti 5 avro

‘Gençlik Salonu‘nda 5 avroluk (82 lira) ücret karşılığında dört saatlik Wi-Fi hizmeti, oyun konsolu, müzik sistemi, dev ekran projeksiyon, langırt, ücretsiz kutu oyunları, güncel çizgi romanla gibi olanaklar sunuluyor. Mekanda zaman zaman canlı performans ve etkinlikler de olacak. Ayrıca gençlere özel ‘uygun fiyatlı’ aperatifler, kahve seçenekleri satılacak.

İGA Dijital Hizmetler ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul, Z jenerasyonunu önemsediklerini ve onların kullanabileceği bir mekan tasarladıklarını belirterek, tasarımı yaparken ülkenin önde gelen yedi sekiz üniversitesinin fikirlerini aldıklarını anlattı.

Yaş sınırı uygulanıyor

Gençlerin mekanda oyunlar oynayabileceğini, dört saat ücretsiz internet kullanabileceğini aktaran İnankul, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun yanısıra network alanları olacak, diğer arkadaşlarıyla burada buluşabilecekler. Günde ortalama 100-150 misafirimizi ağırlamayı bekliyoruz. ‘Youth Lounge‘ ilk kez İstanbul Havalimanı’nda uygulanan bir proje. Buraya girerken yaş sınırımız var. Misafirlerimizin pasaport ve biniş kartları kontrol edilecek. 15-30 yaş arasındaki gençler buradan yararlanabilecek. Yolcunun hangi hava yolundan olduğu bizim için önemli değil. Gençlerin ilk tepkileri çok olumlu.“