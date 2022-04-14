İstanbul Film Festivali programdan çıkardı: Yönetmenin kadına şiddet faili olduğunu öğrendik

İstanbul Film Festivali yönetimi, Ulusal Belgesel Yarışması’na seçilen bir filmin yönetmenin kadına şiddet olayına karıştığı gerekçesiyle programından çıkarıldığını duyurdu.

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Festival İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 41’inci kez düzenleniyor.

Festivalin Twitter’daki duyurusuna göre Ulusal Belgesel Yarışması’na seçilen ‘Yeni Bir Dünya Doğuyor’ filminin yönetmeninin (Serhat Yüksekbağ) ‘geçen yıllardaki bir şiddet olayının faili’ olduğu öğrenildi.

Film 1968-1980 arasında görsel sanatçıların örgütlenmelerini ve sanatsal üretimlerini anlatıyor.

Festivalin duyurusunda şunlar kaydedildi: “İKSV ve İstanbul Film Festivali olarak, hayatın her alanında kadına yönelik şiddetin ve failin karşısında, maruz kalanın yanında olduğumuzu bir kez daha hatırlatarak, filmi Ulusal Belgesel Yarışması’ndan ve programımızdan çıkardığımızı bildirmek isteriz.”

Film 17 ve 18 Nisan’da gösterilecekti.