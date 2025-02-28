İstanbul dahil 19 ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul dahil 19 ilde yağış bekliyor.
Yağış beklenen iller:
- Edirne (yağışlı)
- İstanbul (yağışlı)
- Kocaeli (yağışlı)
- Bolu (kar yağışlı)
- Düzce (yağışlı)
- Afyonkarahisar (kar yağışlı)
- İzmir (sağanak)
- Denizli (sağanak)
- Manisa (sağanak)
- Antalya (sağanak)
- Hatay (sağanak)
- Ankara (kar yağışlı)
- Eskişehir (yağışlı)
- Konya (yağışlı)
- Sivas (kar yağışlı)
- Çorum (kar ve karla karışık yağmur)
- Samsun (yağmurlu)
- Rize (kar ve karla karışık yağmur)
- Artvin (kar ve karla karışık yağmur)