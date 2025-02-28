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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul dahil 19 ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul dahil 19 ilde yağış bekliyor.

Fotoğraf: AA

Yağış beklenen iller:


  • Edirne (yağışlı)
  • İstanbul (yağışlı)
  • Kocaeli (yağışlı)
  • Bolu (kar yağışlı)
  • Düzce (yağışlı)
  • Afyonkarahisar (kar yağışlı)
  • İzmir (sağanak)
  • Denizli (sağanak)
  • Manisa (sağanak)
  • Antalya (sağanak)
  • Hatay (sağanak)
  • Ankara (kar yağışlı)
  • Eskişehir (yağışlı)
  • Konya (yağışlı)
  • Sivas (kar yağışlı)
  • Çorum (kar ve karla karışık yağmur)
  • Samsun (yağmurlu)
  • Rize (kar ve karla karışık yağmur)
  • Artvin (kar ve karla karışık yağmur)

17 ile yağış uyarısı

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