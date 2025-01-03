İstanbul Boğazı kapatıldı: Denize düşen iki kardeş aranıyor

İstanbul Boğazı denize düşerek kaybolan iki kardeş için yapılan aramalar sebebiyle gemilere kapatıldı.

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Yurtdışından Türkiye’ye tatil için gelen 29 yaşındaki Ayşe Can 23 Kasım 2024’te denize düşmüş, 23 yaşındaki Velat Can da kardeşini kurtarmak için denize atlamıştı. İki kardeş de denizde kaybolmuştu.

İki kardeş hala bulunamazken, İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği arama çalışmaları sebebiyle bugün geçici olarak çift yönlü askıya alındı.

Denizde hem dalgıçlarla hem de havadan dronla tarama yapılıyor.

Kaybolan kardeşlerin yakınları da arama çalışmalarını takip ediyor.

AFAD yakınları tarafından çiçek bırakılan iki kardeşin denize düştüğü alanı şerit çekerek kapattı.