Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul Barosu: Avukatlarımızın adları kullanılarak dolandırıcılık yapılıyor

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, barolarına kayıtlı avukatlarının adları kullanılarak vatandaşların dolandırıldığına ilişkin çok sayıda ihbar aldıklarını söyledi.

Fotoğraf: ANKA

Avukat Saraç, konuya ilişkin İstanbul Barosu’nun, İstanbul Adalet Sarayı’ndaki merkezinde baro yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi. ANKA’nın haberine göre Saraç’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:


* Baromuz levhasına kayıtlı olan avukatlarımızın adı, soyadı ve sicil numarası kullanılarak, yurttaşların dolandırıldığı ya da dolandırılmaya çalışıldığı yönünde adı kullanılan meslektaşlarımız tarafından İstanbul Barosu Başkanlığımıza çok sayıda ihbar ve bildirim yapılmaktadır. Bu suçlar defalarca işlendiği için adı kullanılan meslektaşların telefonları susmak bilmemiş, mağdur edilmişlerdir. Mesleki saygınlıklarına saldırılmıştır.

* Baromuza avukatlar tarafından yapılan bildirimlere göre 2014’ten itibaren yüzlerce İstanbul Barosu mensubunun bu mağduriyetleri yaşadığı, ismi kullanılan meslektaşlarımızın daha çok genç meslektaşlarımızın olduğu tespit edilmiştir. Yapmış olduğumuz araştırmada, İlgili meslektaşlarımızdan tüm güncel dosya bilgileri alınmış ve süreç takip edilmektedir. 

* Yurttaşlarımızın ve meslektaşlarımızın alın terine göz diken, meslektaşlarımızın saygınlığını zedeleyenleri uyarıyoruz. İstanbul Barosu sizinle sonuna kadar mücadelede kararlıdır.”

SON HABERLER

Erdoğan, ‘Hesabınızı yüzde 20’ye göre yapın’ demişti: BM’nin enflasyon tahmini yüzde 42

Birleşmiş Milletler (BM), küresel ekonomik büyümenin 2023’te yavaşlayacağını belirterek, son yılların en düşük tahmininde bulundu. BM ayrıca Türkiye için yıl sonu enflasyonu tahminini de yüzde 42,4 olarak açıkladı. BM, Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2023 raporunu açıkladı. AA’nın rapordan aktardığına göre, dünya ekonomisi 2022’de Covid-19 salgınının devam eden etkileri ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın tetiklediği enerji ve […]