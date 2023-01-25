İstanbul Barosu: Avukatlarımızın adları kullanılarak dolandırıcılık yapılıyor

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, barolarına kayıtlı avukatlarının adları kullanılarak vatandaşların dolandırıldığına ilişkin çok sayıda ihbar aldıklarını söyledi.

Fotoğraf: ANKA

Avukat Saraç, konuya ilişkin İstanbul Barosu’nun, İstanbul Adalet Sarayı’ndaki merkezinde baro yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi. ANKA’nın haberine göre Saraç’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Baromuz levhasına kayıtlı olan avukatlarımızın adı, soyadı ve sicil numarası kullanılarak, yurttaşların dolandırıldığı ya da dolandırılmaya çalışıldığı yönünde adı kullanılan meslektaşlarımız tarafından İstanbul Barosu Başkanlığımıza çok sayıda ihbar ve bildirim yapılmaktadır. Bu suçlar defalarca işlendiği için adı kullanılan meslektaşların telefonları susmak bilmemiş, mağdur edilmişlerdir. Mesleki saygınlıklarına saldırılmıştır.

* Baromuza avukatlar tarafından yapılan bildirimlere göre 2014’ten itibaren yüzlerce İstanbul Barosu mensubunun bu mağduriyetleri yaşadığı, ismi kullanılan meslektaşlarımızın daha çok genç meslektaşlarımızın olduğu tespit edilmiştir. Yapmış olduğumuz araştırmada, İlgili meslektaşlarımızdan tüm güncel dosya bilgileri alınmış ve süreç takip edilmektedir.

* Yurttaşlarımızın ve meslektaşlarımızın alın terine göz diken, meslektaşlarımızın saygınlığını zedeleyenleri uyarıyoruz. İstanbul Barosu sizinle sonuna kadar mücadelede kararlıdır.”