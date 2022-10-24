İstanbul açıklarında 150’den fazla tahıl yüklü gemi bekliyor

Ukrayna’nın tarım ürünleri ihracatına tekrar başlamasına imkan veren tahıl koridorunun gözetiminden sorumlu merkezin Birleşmiş Milletler (BM) sözcüsü, İstanbul açıklarında 150’den fazla gemi beklediğini ve sayının azaltılması gerektiğini belirtti.

Fotoğraf: AA

Dünyanın başlıca tahıl üreticilerinden Ukrayna’nın ihracatı, Rusya’nın şubatta başlattığı işgal nedeniyle durmuştu. İşgal altındaki Ukrayna limanlarında hububat ihracının tekrar başlamasına imkan veren tahıl koridoru anlaşması temmuzda BM ve Türkiye’nin arabuluculuğuyla imzalanmıştı.

Anlaşma sonrası Ukrayna’ya giriş ve çıkış yapan gemilerin artması, İstanbul’daki denetimlerin süresinin uzamasına, giderek daha fazla sayıda geminin İstanbul açıklarında beklemesine yol açtı.

Tahıl koridorunu kullanan gemiler için trafik koordinasyonundan sorumlu Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin (JCC) BM mensubu sözcüsü Ismini Palla, tahıl taşıyan ancak denetlenmediği için İstanbul açıklarında bekleyen gemi sayısının 150’yi aştığını söyleyerek “JCC’yi oluşturan Rusya Federasyonu, Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcileri bu sorunun farkında ve sayıların azaltılması için neler yapabileceklerini görüşüyorlar” dedi.

Gemileri denetleyecek ekip sayısının dörtten beşe çıkarıldığını belirten Palla, buna rağmen ‘gemilerin zamanında, güvenli ve engellere takılmadan ilerleyebilmesi için çok daha fazlasının yapılması’ gerektiğini belirtti.