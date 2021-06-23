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Yaramazlara biraz batar!

İşsizlik ödeneği yolsuzluğu: Europol, 12 milyon avroluk vurgun yapan suç örgütünü çökertti

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Fransa’da, salgın sürecinde yasa dışı yöntemle işsizlik ödeneği başvurusu yaparak 12 milyon avroluk (123,64 milyon lira) vurgun yapan suç örgütünü çökertti.

Fotoğraf: AA

AA’nın Europol’ün yazılı açıklamasından aktardığına göre Fransız ve İsrailli emniyet güçlerinin ortak operasyonu neticesinde işsizlik ödeneği yolsuzluğu yapan şebekeye mensup altı kişi Fransa’da gözaltına alındı.


Şebekenin 3 bin 600 paravan firma üzerinden yaptığı işsizlik ödeneği başvurularıyla 12 milyon avroluk gelir elde edildi.

Şebekenin başındaki Fransız ve İsrail vatandaşlıkları bulunan çift, Tel Aviv’e uçmak üzere kaçtıkları sırada İsviçre sınırında yakalandı.

Operasyon kapsamında yanmayan ve su geçirmeyen özel çantaların içinde 1 milyon 765 bin avro (18,23 milyon lira), 3 bin 420 dolar (29 bin 541 lira) nakit para ele geçirilirken, şebeke üyelerine ait banka hesaplarındaki 6,2 milyon avro (64,07 milyon lira) donduruldu.

Şebekenin koordinasyonunu sağladığı düşünülen İsrail’in Netanya kentindeki bir iletişim merkezindeki cihazlara da el konuldu.

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