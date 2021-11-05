İsrailli kitapevleri, Sally Rooney’nin kitaplarını satmayacak

İsrail’deki iki kitabevi, geçen ay, İsrailli bir yayınevinin yeni romanını İbranice’ye çevirme isteğini reddeden İrlandalı yazar Sally Rooney’nin kitaplarını satmama kararı aldı.

Rooney, 2018 yılında Costa Kitap Ödülleri’nin töreninde. Fotoğraf: Reuters

Önceki iki romanının İbranice’ye çevrildiğini anımsatan Rooney, “Bununla gurur duyuyorum. Ancak şu anda İsrail merkezli yayınevine çeviri haklarını satmama kararı aldım” demiş, gerekçe olarak da İsrail’in Filistin’e yönelik tutumunu göstermişti. Filistin İçin İsrail’e Boykot Girişimi’ne destek verdiğini açıklayan yazar ‘Apartheid’la arasına mesafe koyamayan İsrailli bir şirketle sözleşme imzalamasının mümkün olmadığını’ ifade etmişti.

Rooney’nin ‘Beautiful World, Where Are You’ adlı kitabıyla ilgili bu tavrı sosyal medyada kimileri tarafından övülmüş kimileri de tepki göstermişti.

‘Steimatzky’ ve ‘Tzomet Sefarim’ adlı kitabevleri, dün, Rooney’nin kitaplarını raflardan ve internet sitelerinden kaldıracaklarını açıkladı. İki firmanın İsrail’de 200’ü aşkın şubesi var.

İsrail Diaspora Bakanı Nachman Shai, Rooney’nin tavrını kınarken İsrail’e Akademik ve Kültürel Boykot İçin Filistin Kampanyası’nı başlatan akademisyenler, ‘kararı memnuniyetle karşıladı.’