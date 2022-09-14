İsrail’de seçim anketi: Eski başbakan Netanyahu kıl payı önde

İsrail’de 1 Kasım’daki erken genel seçimlerle ilgili kamuoyu yoklamasına göre, eski başbakan ve Likud Partisi Başkanı Binyamin Netanyahu önderliğindeki birliğin 60, geçici başbakan Yair Lapid’in başındaki Bir Gelecek Var Partisi liderliğindeki ittifak 55 sandalye kazanıyor. Mecliste, 120 sandalye bulunuyor.

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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu’nun düzenlediği ankete göre, Netanyahu’nun liderliğindeki cephede bulunan Dini Siyonizm 12, Şas dokuz ve Birleşik Tevrat Yahudiliği partisinin yedi sandalye alması bekleniyor.

Ankete göre, Lapid’in başında olduğu Bir Gelecek Var Partisi’nin ilk kez 24 sandalye alacağı görülürken ittifakındaki diğer partilerle parlamentoda toplam 55 sandalyeye sahip olacağı kaydedildi.

İsrail’deki üç Arap partisinin oluşturduğu Birleşik Arap Listesi’nin kamuoyu yoklamasına göre beş sandalye almasının bekleniyor. Birleşik Arap Listesi, Netanyahu’ya katılmayı reddederken Lapid’in kuracağı bir hükümetle birlikte olacağına dair henüz bir açıklamada bulunmadı.

Hükümet kurmak için meclisteki 120 milletvekilinden en az 61’inin güvenoyunu alması gerekiyor.

2021 seçimlerinde Netanyahu hükümet kuramamış; şu anki geçici başbakan Lapid ve Naftali Bennett önderliğinde sekiz partili koalisyon hükümeti kurulmuştu. Haziran’ın ortasında, Arap bir vekil, Filistin politikalarına tepki göstererek hükümetten desteğini çekmişti. Böylelikle hükümet çoğunluğu kaybetmişti. Daha sonra birkaç vekil daha hükümetten desteğini çekmişti. Bunun üzerine 28 Haziran’da da erken seçim kararı alınmıştı.

Erken seçim, 1 Kasım’da düzenlenecek. Bu, son dört yıldaki beşinci seçim olacak.