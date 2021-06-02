İsrail’de Netanyahu’nun rakipleri koalisyon hükümet kurma konusunda anlaştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun rakipleri Yeş Atid (Gelecek Var) ile Yamina Partisi’nin liderliğindeki muhalefet partileri koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaşmaya vardı.

Fotoğraf: AA

Başbakan Netanyahu’nun başarısız olmasının ardından koalisyonu kurmakla görevlendirilen Gelecek Var lideri Yair Lapid, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’e hükümeti kuracak sayıya ulaştığını bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Rivlin ise Twitter hesabından Lapid ve koalisyonda yer alacak partilerin liderlerini tebrik etti.

Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ile Yair Lapid liderliğinde kurulacak koalisyon hükümetinde sekiz parti yer alacak.

AA’nın aktardığına göre Netanyahu’yu koltuğundan edecek koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için en geç 14 Haziran’a kadar güven oyu alıp yemin etmesi gerekiyor.

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Koalisyon hükümeti kurulursa, anlaşma gereği ilk iki yıl başbakanlık görevini Yamina lideri Bennett yürütecek, daha sonraki iki yıl için ise görevi Gelecek Var lideri Lapid’e devredecek.

12 yıllık başbakanlığın sonu

Bennett-Lapid liderliğindeki koalisyon hükümeti belirtilen sürede Meclis’te güven oyu alırsa, İsrail’de Mart 2009’dan bu yana başbakanlık koltuğuna oturan Netanyahu dönemi bitecek.

İsrail’de koalisyon hükümetini kurmak için 61 milletvekiline ihtiyaç duyulurken, söz konusu koalisyonda yer almayı kabul eden partilerin toplam milletvekili sayısı 62.

Ancak Yamina Partisinin milletvekili Nir Orbach, Lapid’le yapılacak koalisyona güven oyu vermeyeceğini açıklamıştı.

Orbach’ın yanı sıra koalisyonu kurmakta anlaşan partilerden bir başka milletvekilinin daha güven oyuna destek vermemesi halinde söz konusu hükümet yeterli sayıya ulaşamıyor.

Bu nedenle koalisyon hükümetinin kurulduğuna henüz kesin gözüyle bakılmıyor.