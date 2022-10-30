İsrail seçimlerine iki gün kaldı: Yarış ucu ucuna

İsrail’de kamuoyu yoklamalarına göre 1 Kasım’da düzenlenecek erken genel seçimde hiçbir blok hükümeti kurabilecek yeterli çoğunluğa ulaşamıyor.

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Erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına giren İsrail’de 6,3 milyondan fazla seçmen, 3,5 yıl içinde beşinci kez sandık başına gidecek.

Kamuoyu yoklamalarına göre seçim barajının yüzde 3,25 olduğu ülkede 120 sandalyeli Meclise 12 partinin girmesi bekleniyor.

Seçim anketleri, eski başbakan Binyamin Netanyahu’nun liderlik ettiği blokun 59-60, muhalif blokun 56-57 sandalye kazanacağını öngörüyor. Buna göre Netanyahu’nun başını çektiği sağ blokun ve Netanyahu karşıtlığında şekillenen ‘Değişim Bloku’nun da koalisyon hükümetini kurmak için gerekli sandalyeye ulaşamayacağı görülüyor.

Partilere göre sandalye dağılımı

Anketlere göre Netanyahu’nun partisi Likud’un meclise 30 milletvekili göndererek seçimi önde tamamlayacağı, Netanyahu’nun rakibi Başbakan Yair Lapid liderliğindeki Gelecek Var Partisi’ninse 24 ile 27 arasında milletvekili çıkararak ikinci parti olacağı tahmin ediliyor.

Filistin karşıtlığıyla öne çıkan Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir liderliğindeki aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi 14 sandalyeyle meclisin üçüncü büyük partisi olmaya hazırlanıyor. Merkezdeki Ulusal Birlik Partisi’nin 11, Ultra-Ortodoks Yahudilerin partisi Şas’ın sekiz ve bir diğer Ultra-Ortodoks partisi Birleşik Tevrat’ın yedi milletvekiliyle mecliste temsil edileceği öngörülüyor.

Avigdor Liberman liderliğindeki, Rus asıllı laik İsraillilerden destek alan İsrail Evimiz Partisi’nin altı sandalyeye sahip olması beklenirken, sol partilerden İşçi Partisi ve Meretz’in dörder milletvekili çıkaracağı tahmin ediliyor.

Arap partileri

Önceki seçimlere İsrail vatandaşı Filistinlilerin bulunduğu, ortak listeyle girerek birlik olan dört Arap partisi, bu kez üç ayrı listeyle seçime gidiyor. Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Liste (Ra’am) seçime diğer Arap partilerinden ayrı giriyor.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin dört partiyle bir araya geldiği ‘Ortak Liste’, 2020’de 120 sandalyeli mecliste 15 sandalye kazanarak rekor kırdı. Ancak, Mansur Abbas’ın liderliğini üstlendiği Birleşik Liste 2021’de bu yapıdan ayrıldı. Arap Beled Partisi de bu yıl Ortak Liste’yle yollarını ayırdı. Ortak Liste çatısı altında sadece Barış ve Eşitlik için Demokratik Cephe ile Değişim için Arap Partisi kaldı.

Anketlere göre Birleşik Liste ve Ortak Liste dörder milletvekili çıkarabiliyor. Ortak Liste’yle bu yıl yollarını ayıran Beled Partisi’ninse seçimde baraj altında kalacağı varsayılıyor.

Kamuoyu yoklamalarının, Netanyahu liderliğindeki sağ blokun koalisyon hükümeti kurabilmek için bir sandalyeye ihtiyaç duyduğuna işaret etmesi, ülkenin son dört yılına damga vuran koalisyon krizinin tekrar edip etmeyeceği sorusunu gündeme getiriyor.