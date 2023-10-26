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Yaramazlara biraz batar!

İsrail ordusundan tanklarla Gazze’ye ‘nokta operasyon’

İsrail ordusu, ablukadaki Gazze Şeridi’nin kuzeyine gece vakti tanklarla ‘nokta operasyonu’ düzenledikten sonra askerlerinin İsrail topraklarına geri döndüğünü bildirdi.

Fotoğraf: AA (Temsili)

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin saldırıların sonraki aşamalarına (kara harekatı) hazırlık olarak, Gazze’nin kuzeyinde faaliyet yürüttüğü belirtildi.


Açıklamada, İsrail tanklarının Gazze’nin kuzeyinde Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarına ait çok sayıda hedefi vurduğu bildirildi.

Askerlerin daha sonra bölgeden ayrılarak İsrail topraklarına geri döndüğü kaydedildi.

Ordunun paylaştığı görüntüde, tankların buldozerler eşliğinde Gazze sınırındaki İsrail’in inşa ettiği tellerden karşı tarafa geçtiği ve Gazze’nin kuzeyindeki kenar mahallelerde bazı binaları vurduğu görülüyor.

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