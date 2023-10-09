İsrail ordusu: Lübnan’dan bir grup şüphelinin ülkeye sızdığı ihbarı aldık

İsrail ordusu, Lübnan sınırından İsrail içerisine bir grup şüphelinin sızdığına dair ihbar aldıklarını duyurdu. İsrail basınıysa ülkeye sızmaya çalışan iki kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Fotoğraf: AA

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, bölgeye askerlerin sevk edildiği ve konuyla ilgili detayların daha sonra paylaşılacağı belirtildi. Lübnan makamlarındansa konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail basını: İki kişi öldürüldü

İsrail’in Kanal 14 televizyonunda yayımlanan haberde, İsrail’in kuzeyi ve Lübnan’ın güneyindeki sınırdan gerçekleştirilen sızma girişimi hakkında bilgiler paylaşıldı. Haberde, Lübnan’dan İsrail’e sızmaya çalışan iki kişinin askerler tarafından öldürüldüğü kaydedildi.

Lübnan’ın güneyindeki AA muhabiri sınırdan çatışma sesi geldiğini ancak ateş yönünün neresi olduğunun netleşmediğini bildirdi. Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan haberde ise İsrail topçu birliklerinin Lübnan’daki Zihayra ve Mervehin kasabalarına yakın bölgeleri vurduğu aktarıldı.

Hizbullah-İsrail çatışması

İsrail ordusu, Lübnan’dan İsrail’deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı yapıldığını duyurmuş, saldırıya topçu atışlarıyla karşılık vermişti.

Lübnan’daki Hizbullah da İsrail sınırındaki askeri noktaya yapılan saldırıyı üstlenmişti. İsrail’in düzenlediği saldırıda iki çocuk yaralanmıştı.

Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin dün yaptığı açıklamada, Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırılarında ‘tarafsız olmadıklarını’ söylemişti.

Lübnan: ‘Şartlı güvence’ aldık

Buhabib, Suudi Arabistan merkezli Şarku’l Evsat gazetesine verdiği demeçte Hizbullah Hareketi’nin Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e başlattığı saldırıya müdahil olması ihtimalini değerlendirmişti.

Lübnan hükümetinin Hizbullah’tan Gazze’deki savaşa müdahil olmaması yönünde güvence aldığını belirten Buhabib, Hizbullah’ın İsrail’in Lübnan’a taciz ve saldırıda bulunmaması halinde savaşa müdahil olmayacağını söylemişti.