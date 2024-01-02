İsrail Hizbullah’tan gelecek ‘büyük misillemeye’ hazırlanıyor

İsrail’in Hamas yöneticilerinden Salih Aruri’ye düzenlenen suikasta karşı Lübnan Hizbullah’ından gelecek ‘büyük bir misillemeye’ hazırlandığı bildirildi.

İsrail’in Lübnan’da vurduğu bina. (AA)

İsrail, bu akşam Hizbullah’ın kalesi olarak bilinen Beyrut’un Dahiye’nin Maşrafiye bölgesindeki Hamas ofisini insansız hava aracıyla (İHA) vurdu.

Saldırıda Hamas’ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih Aruri’yle birlikte altı kişi öldürüldü.

İsrail’in Walla haber sitesinin ismi açıklanmayan bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı habere göre Tel Aviv yönetimi bunun ardından alarma geçti.

AA’ya Walla’dan aktardığına göre İsrail, Aruri’nin öldürülmesinin ardından, İsrail’e uzun menzilli füzelerin atılması da dahil Hizbullah’tan gelecek büyük bir misillemeye hazırlanıyor.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberinde de Aruri’nin öldürülmesinin ardından ‘İsrail’in tüm cephelerde Hizbullah’a karşılık vermeye hazırlandığı’ belirtildi.

Kabine toplantısı da iptal edildi

Ayrıca İsrail’in kabine toplantısını da iptal ettiği bildirildi.

Kabine toplantısı yerine, Netanyahu’nun başkanlığında Tel Aviv’deki İsrail Savunma Bakanlığı merkezinde savaş konseyi toplaması bekleniyor.

İsrail’in Kanal 12 televizyonu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinin, bakanlardan, Aruri’nin öldürülmesine ilişkin yorum yapmamalarını istediğini öne sürdü.