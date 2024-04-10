İsrail, Hamas lideri Haniye’nin üç oğlunu ve torunlarını öldürdü

İsrail Gazze’nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı’nda hareket halindeki bir aracı hedef aldı. Saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin üç oğlu ve torunlarından bazıları hayatını kaybetti.

Haniye’nin öldürülen oğulları. Fotoğraf: AA

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de Gazze’den İsrail’e başlattığı ‘Aksa Tufanı’ saldırısının ardından İsrail resmi savaş ilan etmişti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail, Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Haniye’nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu bir aracı hedef aldı.

İsrail’in Eş-Şati Mülteci Kampı’nda hareket halindeki aracı hedef alması sonucu Haniye’nin üç oğlu ve torunlarından bazıları hayatını kaybetti.

Haniye İsrail’in saldırısından sonra Al Jazeera televizyon kanalına şu açıklamayı yaptı:

* Çocuklarımın şehadetinden dolayı Allah’a şükrediyorum. Çocuklarım Gazze’de kaldılar ve Gazze’yi terk etmediler. Tüm halkımız evlatlarının kanlarıyla büyük bir bedel ödüyor. Ben de onlardan biriyim.

* İsrail’e yıkımla, katliamla, yok etmeyle alamadığını müzakere masasında da almayacağını söylüyoruz. Oğullarımın kanı Gazze’deki şehit halkımızın kanından daha kıymetli değildir. Çocuklarım Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu uğruna canlarını feda ettiler.

* Ailemin 60’a yakın ferdi savaşta şehit oldu ve onlar ve halkımız arasında hiçbir fark yok. Kayıplarımız ne kadar büyük olursa olsun, İsrail’in yaptığı şantaja boyun eğmeyeceğiz, taviz vermeyeceğiz.

* İsrail’in yerinden edilmiş kişilerle dolu Refah kentini işgal tehditleri Filistin halkını ve direnişini korkutmuyor.