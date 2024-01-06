İsrail basınına göre istihbarat, orduyu 'Aksa Tufanı' öncesi dört defa uyarmış

İsrail ordusuna bağlı bir istihbarat biriminin, Hamas’ın ‘Aksa Tufanı’ saldırısından önce ordu ve siyasi çevrelerdeki üst düzey isimleri dört defa uyardığı bildirildi.

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Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de Gazze Şeridi’nden İsrail’e ‘Aksa Tufanı’ adlı bir saldırı başlatmıştı. Saldırıda 1400 İsrailli öldürülmüş, 200’ü aşkın kişi de rehin alınmıştı.

İsrail’in karşı saldırısında ölen Filistinli sayısı da 22 bin 722’ye yükseldi.

Saldırının nasıl olur da İsrail istihbarat tarafından önceden bilinmediği tartışmaları sürerken, konuya ilişkin yeni bir bilgi paylaşıldı.

AA’nın İsrail basınından aktardığına göre İsrail ordusu bünyesindeki bir istihbarat birimi başkanı, Hamas saldırısı olabileceği konusunda eylül ayında orduya dört defa uyarıda bulundu.

Haberde, söz konusu yöneticinin, eylül ayı sonlarında ordu ve siyasi hiyerarşideki tüm üst düzey karar vericilere, ‘Hamas’ın caydırıldığına ilişkin yaygın değerlendirmeye karşı’ iki kez uyarıda bulunduğu ve benzer görüşü daha sonra orduya iki defa daha sunduğu bildirildi.

İsmi açıklanmayan yetkilinin konuya ilişkin 3 Aralık’ta yazdığı mektuba yer verilen haberde, bu kişinin, “Savaşın başlamasından haftalar önce Hamas’ın Gazze Şeridi’nde sessizliği korumakla ilgilendiğini savunan temel değerlendirmenize itiraz etmeye çalıştım” ifadesi aktarıldı.

Yetkilinin bu uyarıları 21 ve 26 Eylül tarihlerinde askeri ve siyasi kademedeki karar vericilere yazılı olarak sunduğu, sözlü olarak da 26 ve 27 Eylül’de dile getirdiği belirtildi.