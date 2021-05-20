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Isparta’da tarihi eser operasyonu: Ceylan derisine yazılmış beş Tevrat ve parşömen ele geçirildi

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda ceylan derisine yazılmış beş Tevrat ve parşömen ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre jandarma, Konya’dan gelen bazı kişilerin ellerindeki tarihi eserleri satacakları bilgisi üzerine harekete geçti.

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Çetince köyü mevkisinde durdurulan bir otomobilde ceylan derisine yazılmış İbranice beş Tevrat ile parşömen bulundu.

Gözaltına alınan N.Y ve E.Y. hakkında adli işlem başlatıldı. Eserler müzeye teslim edildi.

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