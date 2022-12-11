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Yaramazlara biraz batar!

Isparta’da evli olduğu erkek tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: Fatoş Sarıkaya / csgorselarsiv.org

AA’nın aktardığına göre Sekibağ Mahallesi Güneş Sokak’ta ikamet eden M.B. (66) sabaha karşı 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak eşi Server B. (48) ve kendisini öldüreceğini söyledi.


Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kapının açılmaması üzerine savcılık talimatıyla eve pencereden giren ekipler, pompalı tüfekle vurulan Server B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde sızmış halde bulunan şüpheli M.B., polis ekibince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı.

Kadının cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Isparta Şehir Hastanesi’ne gönderildi.

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