İSPARK ücretlerine yüzde 57’ye varan zam

İSPARK‘ın otopark ücretlerine yüzde 57’ye kadar varan oranda zam yapıldı.

Fotoğraf: AA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin temmuzdaki kararıyla yüzde 18 zam yapılan İSPARK ücretlerine üç ay sonra yeniden zam yapılması kararlaştırıldı.

Böylece Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Bakırköy, Eyüp, Sarıyer ve Güngören dahil birinci ve ikinci bölgede bulunan kapalı katlı ve açık otoparklarda ücret tarifesi 0-1 saat arası 33’ten 52 liraya, 1-2 saat arası 42’den 66 liraya, 2-4 saat arası 47’den 73 liraya, 4-8 saat arası 65’ten 101 liraya, 8-12 saat arası 86’dan 134 liraya, 12-24 saat arası da 130’dan 202 liraya yükseltildi.

Adalar, Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Sultanbeyli, Şile dahil üçüncü bölgede açık otoparklarda 0-1 saat arası 23’ten 36 liraya, 1-2 saat arası 29’dan 45 liraya, 2-4 saat arası 37’den 58 liraya, 4-8 saat arası 47’den 73 liraya, 8-12 saat arası 72’den 112 liraya, 12-24 saat arası 94’ten 146 liraya çıkartıldı.

Açık otoparklarda birinci ve ikinci bölgenin ücretleri artık kapalı otopark ücretleriyle aynı.

Üçüncü bölgede kapalı otoparklarda 0-1 saat arası 23’ten 36 liraya, 1-2 saat arası 33’ten 52 liraya, 2-4 saat arası 37’den 58 liraya, 4-8 saat arası 47’den 73 liraya, 8-12 saat arası 61’den 95 liraya, 12-24 saat arası ise 94’ten 146 liraya yükseldi.

Yol kenarı otopark ücretleri de birinci ve ikinci bölgede 1 saate kadarlık ücret 33’den 52 liraya, 1-2 saat arası 42’den 66 liraya, günlük park 94’ten 146 liraya, sonraki her saat başı ücreti de 14’den 22 liraya çıkartıldı. Üçüncü bölgede ise 1 saatlik ücret 23’den 36 liraya, 1-2 saatlik ücret 33’den 52 liraya, günlük ücret ise 80’den 124 liraya çıkartıldı.

Orman, koru ve mesire alalarına giriş-çıkış ücretleri de artırıldı.

Buna göre otomobiller için giriş-çıkış ücreti 67’den 104 liraya, minibüs-kamyonet-panelvan için 192’den 298 liraya, midibüs için 388’den 524 liraya, otobüs-kamyon için 677’dan 1050 liraya, motosiklet için 44’ten 69 liraya yükseltildi.

Yıllık bisiklet kiralama ücreti de 370 liradan 574 liraya çıkarıldı.

Yeni tarifeler 31 Aralık 2023’e kadar geçerli.