İspanya'da Noel piyangosu 2,7 milyar avro dağıttı: Napolyon savaşlarından beri çekiliyor

İspanya’da ‘El Gordo’ Noel piyangosu bu sene 2,7 milyar avro (yaklaşık 98 milyar 825 milyon lira) ikramiye dağıttı. Piyango, 1812’deki Napolyon savaşlarından beri çekiliyor.

Fotoğraf: RTVE.es

Euronews’ün haberine göre ‘El Gordo’ piyangosu her yıl olduğu gibi bu yıl da 22 Aralık’ta çekildi. Noel çekilişinde 2,7 milyar avro dağıtıldı.

Ülkenin popüler ulusal piyangosunun birincilik ikramiyesinin toplam miktar bakımından dünyanın en büyüğü olduğu belirtiliyor.

Bu yılki çekilişte toplam 2,7 milyar avroluk ikramiyenin çoğu küçük biletlere bölündü.

Kazanan ‘72480’ olurken bu numarayı elinde tutan birkaç bilet sahibi vergiler hariç 400 bin avroluk (yaklaşık 14 milyon 640 bin lira) büyük ödülü kazandı.

Kazanan biletlerin İspanya’nın kuzeyindeki La Rioja bölgesindeki şaraplarıyla tanınan Logrono’da satıldığı duyuruldu.

Aynı numaraya sahip birden fazla bilet farklı gruplara satılabilirken tam biletler bazı çekilişlerde 10 parçaya bölünebiliyor.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

İspanya’da her yıl 22 Aralık’ta çekilen Noel piyangosu 1812’deki Napolyon savaşları sırasında başladı.

Piyango, o tarihten bu yana büyük ölçüde kesintisiz devam eden dünyanın en uzun soluklu piyangosu.