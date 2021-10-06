Diken

Yaramazlara biraz batar!

İspanya’da gençlere ‘barınabilsinler’ diye 250 avro kira yardımı

Türkiye’de özellikle büyük şehirlerde gençler barınma sorunu yaşarken, İspanya 18-35 yaş arasındakilere, ebeveynlerinin evinden ayrılıp kendi evlerini tutabilmeleri için destek olmak amaçlı 250 avro (2 bin 500) yardım yapmayı planlıyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Aylık ödemenin iki yol boyunca verilmesi öngörülüyor.


Ülkede barınmanın çok ciddi bir sorun olduğunu belirten Başbakan Pedro Sanchez’in duyurduğu ‘kira bonusu’ geniş bir barınma yasa pakedinin parçası.

Kira yasa taslağı ayrıca özellikle son yıllarda kiraların arttığı bölgelerde büyük mülk sahipleri için kiralamalarda tavan fiyatı getirecek.

Başbakanın planlarına göre kira yardımı özerk bölge yetkilileri aracılığıyla yılda 23 bin 725 avrodan (240 bin lira) daha az kazananlara verilecek. Yetkililer yardımın ev başına mı kişi başına mı dağıtılacağına karar verecek.

Türkiye’de yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrenciler üniversitesinin bulunduğu şehirde yaşayacak yer arayışına başlamıştı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde kiralar özellikle öğrencilerin rağbet ettiği semtlerde sene başına kıyasla iki kat arttı.

Devlet yurtlarının sayısı yetersiz kalırken, özel yurt fiyatlarına yapılan zamlar da bazı öğrenciler için kalacak yer bulmayı neredeyse imkansız hale getirdi. Yurt ve ev bulamayan, barınma sorununa dikkat çekmek isteyen öğrenciler ‘Barınamıyoruz Hareketi’ adıyla 19 Eylül’de sokakta yatma eylemi düzenlemeye başlamıştı. 

B

SON HABERLER

Araştırma: Kolon kanseri ikinci ve üçüncü derece akrabalar için de risk

Erken başlangıçlı (50 yaşından önce) kolon (kalın bağırsak) kanseri tanısı alan hastaların, birinci derece akrabalarına erken kolonoskopi taraması öneriliyor. Ancak ABD’de yapılan ve Cancer Epidemiology dergisinde yayınlanan bir araştırma, 50 yaşından önce kolorektal (kolon-rektum) kanseri olanların sadece birinci değil, ikinci ve üçüncü derecedeki akrabalarında da aynı kanserin gelişme riskinin yüksek olduğunu ortaya koydu.

Merkez sağ geri mi dönüyor?

Yeni bir merkez sağ parti, özellikle de önümüzdeki dönem iktidarın bir ucunda tutacak görülen bir merkez sağ parti AKP’deki muhafazakar tabanı çekip alabilir. İYİ Parti sanki bu rolü üstlenecek gibi.

Vergi cennetleri hakkında kısa kısa

Kıyı ötesi finans merkezleri kapitalizmin sistemden sakladığı büyük gelir ve servetlerin saklanma yeridir. 20. yüzyılda geliştirilmiş ve insanlığa belki de nükleer silahlardan çok daha fazla zarar vermiş bir oluşumdur.

Kağıt toplayıcıların gelirine bile el attılar: ‘Sıfır atık projesiyle başladı’

Geri dönüşüm işçileri derneği kurucu üyesi Ali Mendillioğlu, İstanbul’da kağıt depolarına yapılan son baskınlarla ilgili olarak iktidarın ‘sokaktaki ranta bile el atma’ isteğine dikkat çekti. Mendillioğlu, Ümraniye’de baskın yapılan yerin daha önce belediye başkanı tarafından kağıt işçilerine gösterildiğini hatırlattı ve ‘önce kendi çıkardıkları yasalara uysunlar’ dedi.