İspanya’da gençlere ‘barınabilsinler’ diye 250 avro kira yardımı

Türkiye’de özellikle büyük şehirlerde gençler barınma sorunu yaşarken, İspanya 18-35 yaş arasındakilere, ebeveynlerinin evinden ayrılıp kendi evlerini tutabilmeleri için destek olmak amaçlı 250 avro (2 bin 500) yardım yapmayı planlıyor.

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Aylık ödemenin iki yol boyunca verilmesi öngörülüyor.

Ülkede barınmanın çok ciddi bir sorun olduğunu belirten Başbakan Pedro Sanchez’in duyurduğu ‘kira bonusu’ geniş bir barınma yasa pakedinin parçası.

Kira yasa taslağı ayrıca özellikle son yıllarda kiraların arttığı bölgelerde büyük mülk sahipleri için kiralamalarda tavan fiyatı getirecek.

Başbakanın planlarına göre kira yardımı özerk bölge yetkilileri aracılığıyla yılda 23 bin 725 avrodan (240 bin lira) daha az kazananlara verilecek. Yetkililer yardımın ev başına mı kişi başına mı dağıtılacağına karar verecek.

Türkiye’de yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrenciler üniversitesinin bulunduğu şehirde yaşayacak yer arayışına başlamıştı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde kiralar özellikle öğrencilerin rağbet ettiği semtlerde sene başına kıyasla iki kat arttı.

Devlet yurtlarının sayısı yetersiz kalırken, özel yurt fiyatlarına yapılan zamlar da bazı öğrenciler için kalacak yer bulmayı neredeyse imkansız hale getirdi. Yurt ve ev bulamayan, barınma sorununa dikkat çekmek isteyen öğrenciler ‘Barınamıyoruz Hareketi’ adıyla 19 Eylül’de sokakta yatma eylemi düzenlemeye başlamıştı.

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