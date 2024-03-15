İspanya, cinsel yolla bulaşan hastalıklarla mücadele etmek amacıyla gençlere ücretsiz prezervatif dağıtmaya hazırlanıyor.

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Sağlık Bakanı Monica Garcia, hükümetin konuyla ilgili alacağı kararı ilk kez Senato Sağlık Komisyonu’nda açıkladı.

Euronews Türkçe’nin haberine göre Garcia, “Bir enfeksiyonu önlemek için ücretsiz aşı seçeneği düşünülürken, prezervatif gibi etkili bir seçeneğin önlemler arasında olmaması mantıklı değil” dedi.

Garcia, bu önlemin cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardaki endişe verici artış nedeniyle alınmak istediğini söyledi.

Projenin, ayrıntıları henüz hükümet tarafından resmi olarak yayınlanmadı.

Sağlık Bakanlığı’ndan Euronews’e yapılan açıklamada planın halen değerlendirilmekte olduğu bildirildi.

Bu arada İspanyol resmi haber ajansı EFE, ücretsiz prezervatiflerin gelirlerine bakılmaksızın 14 ila 22 yaş arasındaki gençler için olacağını duyurdu.