İsmet Berkan: Keşke CHP ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçmene özür borçlu olduğunu hatırlasa

İYİ Parti lideri Meral Akşener, daveti neredeyse bir ay önceden yapılan Afyon Kocatepe konuşmasını cumartesi günü yaptı. Böyle çok önceden ilan edilince, ben ve benim gibi pek çok kişi ister istemez, ‘Herhalde Akşener partisi için yeni bir manifesto açıklayacak’ diye düşündü. Ama konuşmada o manifesto yoktu.

Konuşmanın olumlu bölümü, Akşener’in seçim sonuçlarıyla ilgili olarak ‘ama’sız, ‘ancak’sız, bahaneye sığınmaksızın seçmenden özür dilemesi ve özeleştiri yapmasıydı. Keşke benzer bir özeleştiriyi CHP ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu da yapsa, hayal kırıklığına uğrattığı seçmene özür borçlu olduğunu hatırlasa…

İsmet Berkan’ın yazısı