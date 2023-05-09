İsmail Saymaz: Üst düzey yetkili ‘Madımak’ın kıyısından döndük’ dedi

Dün görüştüğüm Erzurum’lu üst düzey bir yetkili “Madımak’ın kıyısından döndük” dedi. Erzurum, ‘Madımak’ın kıyısına geldiyse Vali Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yüzünden… Bu ikili geçen yıl İstanbul’da Erzurumlular Konfederasyonu’nun gerçekleştirdiği Erzurum Günleri’ne eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu sokturmamıştı. “O konuşursa alanı terk ederiz” demişlerdi. Haydi, Sekmen, AK Partili. Tarafsız olması gereken Memiş’e ne oluyor? AK Parti’den milletvekili adayı olmayı arzulayan Memiş, eski Başbakan Binali Yıldırım’ın resmi sıfatı olmayan oğlu Erkam’a esnaf gezisinde eşlik etmişti. Memiş, Yıldırım’ın, koltuğa gömülüp tesbih çekmesinden de hiç rahatsızlık duymamıştı.

İsmail Saymaz’ın yazısı