İsmail Saymaz: Kürt sorununda esneme olabilir

Erdoğan’ın ikinci önceliği CHP’ye kaptırdığı Kürtleri yeniden kazanmak. Kritik bazı koltuklar Kürt bakanlara teslim edildi. Bingöllü Yılmaz cumhurbaşkanı yardımcılığını… Batmanlı Şimşek, Maliye ve Hazine’yi… Vanlı Hakan Fidan, Dışişleri’ni idare edecek. Konyalı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı’nda kalacak. Fidan’ın ‘Çözüm Süreci’nin en kritik aktörü ve Erdoğan’ın ‘sır küpü’ olduğunu unutmayalım. Yeni bir çözüm sürecine girişileceğini sanmıyorum. Ancak güvenlikçi politikalar terk edilmese bile Kürt sorununda esneme olabilir. AK Parti’nin Mart 2024’te İstanbul, Ankara, Mersin ve Adana’yı alması için esnemeye ihtiyacı var.

İsmail Saymaz’ın yazısı