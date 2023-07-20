İsmail Saymaz: Kılıçdaroğlu’nun bütün ağır topları İmamoğlu’nun safına geçti

İmamoğlu, değişime liderlik ediyor. İmamoğlu ile Özel, Tezcan ve Altay’ın öncülük ettiği ağırlık merkezleri ortak hareket ediyor. Kılıçdaroğlu’nun ‘A Takımı’ diye bilinen, iktidar değişikliğinde Adalet Bakanı yapmayı düşündüğü Erkek dahil, bütün ağır topları İmamoğlu’nun safına geçti. İmamoğlu geniş bir koalisyonu yönetiyor. Özel’e yakın Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Malatya ve Adana milletvekilleri Veli Ağbaba ve Burhanettin Bulut; Altay’ı destekleyen Elazığ ve Kahramanmaraş milletvekilleri Gürsel Erol ve Ali Öztunç ittifakta yer tutuyor.

İsmail Saymaz’ın yazısı