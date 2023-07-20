İsmail Saymaz: Kılıçdaroğlu’nun bütün ağır topları İmamoğlu’nun safına geçti

İmamoğlu, değişime liderlik ediyor. İmamoğlu ile Özel, Tezcan ve Altay’ın öncülük ettiği ağırlık merkezleri ortak hareket ediyor. Kılıçdaroğlu’nun ‘A Takımı’ diye bilinen, iktidar değişikliğinde Adalet Bakanı yapmayı düşündüğü Erkek dahil, bütün ağır topları İmamoğlu’nun safına geçti. İmamoğlu geniş bir koalisyonu yönetiyor. Özel’e yakın Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Malatya ve Adana milletvekilleri Veli Ağbaba ve Burhanettin Bulut; Altay’ı destekleyen Elazığ ve Kahramanmaraş milletvekilleri Gürsel Erol ve Ali Öztunç ittifakta yer tutuyor.
SON HABERLER
Tüketici güveni seçimden bu yana 11 puan düştü
TÜİK ve MB’nin hesapladığı Tüketici Güven Endeksi, aylık bazda yüzde 5,9 azalarak yana altı ayın en düşük seviyesine geriledi.
Ekonomistlerin faiz beklentisi değişti: Sabit tutulursa şaşırmam
Ekonomistler, BAE’yle imzalanan anlaşmalarla Türkiye’ye sıcak para gireceği’ beklentisiyle MB’nin faizi yüzde 20’nin altında tutacağını öngördü.
MB’nin eski başekonomisti, BAE’yle anlaşmada faiz sinyali gördü
Hakan Kara, BAE’yle yapılan 51 milyar dolarlık anlaşmaların faiz kararından sonra oluşabilecek olumsuz etkiyi kırmak için yetiştirildiğini yazdı.
İran’da ‘ahlak polisi’nin yetkilerine kısıtlama
İran’da, ‘zorunlu başörtüsü ihlaliyle mücadele’ kapsamında yeniden devriyeye başlayan ‘ahlak polisi’nin gözaltı yetkisi kaldırıldı.
Faiz kararından önce dövizdeki son durum
Bugün açıklanacak faiz kararı öncesinde dolar/TL 26,9, avro/TL 30,2 seviyesinde ilerliyor.