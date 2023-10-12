İsmail Saymaz: Kılıçdaroğlu ve kliği İmamoğlu’ndan kurtulabilmek için İstanbul’u verebilir

CHP’nin İstanbul kongresi kanıtlıyor ki Kılıçdaroğlu ve kliği İmamoğlu’ndan kurtulabilmek için İstanbul’u verebilir. Daha şimdiden Kılıçdaroğlu yanlısı sosyal medya hesaplarında İBB aleyhine sel baskını ve trafik konulu paylaşımlar yapılıyor. Belediyeyi halk nezdinde başarısız gösterip madara etmek için Ak-trollerden daha cevval davranıyorlar.

Ne uğruna? Kılıçdaroğlu ve kliği CHP genel merkezini elinde tutabilsin diye! Böylece varlıklarını Kılıçdaroğlu’na borçlu olan parti yönetimi ve belediye başkanları bir dönem daha koltuklarında oturabilecek, delege ve milletvekili olabilecek, yakınlarını aile şirketine çevirdikleri CHP’de makam mevki sahibi yapabilecek. Eğer 4 – 5 Kasım’daki kurultayda CHP liderliği değişmez, aynı kalırsa İstanbul risk altındadır. İmamoğlu, sadece Cumhur İttifakı ve adayına karşı değil, kimi CHP’lilere karşı da mücadele edecek. Ve o kaybetsin diye çabalayanlar arasında AK Partililerle birlikte kimi CHP’liler olacak. Çünkü onlar parti içindeki iktidarlarını koruyabilmek için Türkiye’de iktidar olmaktan bile vazgeçebilirler.

İsmail Saymaz’ın yazısı