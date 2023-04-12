Halk TV’den Sözcü TV’ye geçen İsmail Saymaz: Bağımsız medyada çalışmanın önemini anladım

Halk TV’den ayrılarak Sözcü TV’ye geçen gazeteci İsmail Saymaz, “Bağımsız, bağlantısız bir işverenin sahibi olduğu medyada çalışmanın önemini anladım” dedi.

İsmail Saymaz.

Halk TV’den ayrıldığını duyuran gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV’ye geçmişti. Halk TV yönetimi de Saymaz’ın ‘sözleşmesi olmasına rağmen etik olmayan bir yöntemle’ kanaldan ayrıldığını savunmuştu.

Bugün Fatih Portakal’ın konuğu olarak ilk yayınına çıkan gazeteci Saymaz, Halk TV’yi topa tuttu:

“Ben 20 ay önce buradan ayrılmıştım. O zaman belli tercihlerin sonucunda ayrılmıştım. 20 aylık süreçte burada olmanın daha da anlamlı ve değerli olduğunu fark ettim. Özellikle bağımsız, bağlantısız bir işverenin, gazetecilikte aileden yetişmiş bir işverenin sahibi olduğu medya grubunda herhangi bir çıkar odağının baskısı altında kalmadan ve ona göğsünü gererek yayıncılık yapabilme çabasının içerisinde olmayı çok istiyordum ve bu fırsat ikinci kez ayağıma geldi.”