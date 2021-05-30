İsmail Saymaz: Erdoğan, bugün övdüğü örgütlenmiş provokasyonların o yıllardaki hedefiydi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, sürü bağışıklığı için yaz sonunu işaret etti: “Şu andaki veriler ile bizim ülkemizde toplumsal bağışıklığa ağustos ayının sonuna kadar ulaşacağız gibi görünüyor.”