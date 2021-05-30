İsmail Saymaz: Erdoğan, bugün övdüğü örgütlenmiş provokasyonların o yıllardaki hedefiydi

Halbuki AK Parti’nin iktidara geldiği 2002’den önce Rize’nin uşağı, Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı Mesut Yılmaz’dı.
Erdoğan, bugün övdüğü örgütlenmiş provokasyonların o yıllardaki hedefiydi.
Örneğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı iken geldiği şehirde Ticaret Odası, Erdoğan’ı karşılamadı.
Erdoğan, ilçesi Güneysu’ya giremedi.
Güneysu İmam Hatip Lisesi müdürü, konuğu ağırlamamak için okuldan kaçtı.
AK Parti kurulurken zorluk üstüne zorluk çıkarıldı.
Erdoğan, 27 kişinin ölümüyle sonuçlanan selden sonra Rize’de, Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz’ın köyünde yüzgeri edildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olan Hayati Yazıcı’nın köyünde terslendi.
Erdoğan, iktidara geldiği seçimden bir gün önce, yani 2 Kasım 2002’de, son mitingini Rize’de yapmak istedi. Şehre 10 dakika uzaklıktaki eski Dedeman Oteli’nin bulunduğu noktada yol kamyonlar, kepçeler ve dozerler tarafından kesildi. Kasıtlı şekilde dizilen iş araçları yüzünden Erdoğan şehre bir buçuk saat geç girdi.