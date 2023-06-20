İsmail Saymaz: Enkazdan, sırtını AK Parti’ye dayamış müteahhitler çıkıyor

Depoyu mobilya mağazası olarak kullanan Faik ve Eyüp Öğüt de tutuklu. Faik Öğüt, asma katta Suriyeli işçilerinin kaldığını vurguluyor. Asma katın belediye ve kaymakamlığın bilgisi dahilinde bulunduğunu ve kaçak olmadığını savunuyor. Öğüt’ler kolon kesmediklerini söylüyor. Eyüp Öğüt, 2014-2019 yılları arasında Nizip’te AK Parti’den belediye meclis üyesiydi. AK Parti bağı tesadüf müdür? Asla! Çünkü depremin vurduğu hemen her şehirde yıkılan binaların enkazından, sırtlarını AK Parti’ye dayamış müteahhitler çıkıyor. Zayıf olanlar, Öğüt’ler gibi içeri atılıyor. Güçlüler ise Sever’ler gibi kararı önceden haber alıp kaçıyor.
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