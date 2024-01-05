İsmail Saymaz: Ece Ronay’a haciz

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, geçen yıl ocakta evlendiği Mehmet Bilir’le şiddetli geçimsizlik nedeniyle mayısta ayrılmıştı.

Karşılıklı suçlamalar birbirini izledi.

Ronay, eski eşinin, varlıklarını kaçırmak için başkaları üzerine gösterdiğini iddia etti. İki arabasının Gebze’deki Aka Otomotiv’de sergilendiğini ileri sürdü.

Videodan sonra Bilir’in Kurtköy’deki güzellik merkezi kurşun yağmuruna tutuldu.

İki gün sonra…

1 Aralık’ta Aka Otomotiv kurşunlandı.

Aka, saldırıyı Ronay’ın azmettirdiğini öne sürdü.

2 Aralık’ta da Ece Ronay’ın Gebze ve Kadıköy’deki iki güzellik merkezi kurşunlandı. Bu saldırının Aka’ya yönelik kurşunlamanın intikamı olduğunu düşünülüyor.

2 Aralık’ta kurşunların isabet ettiği Bağdat Caddesi üzerindeki Ece Ronay Güzellik Merkezi’ne önceki gün icra memurları geldi.

Çünkü eski eşi Bilir 9.832.000 TL’lik alacağı icraya koymuştu. Bilir’in avukatı Çağdaş Çelik, sunduğu dilekçede Ronay’ın borcundan ötürü eski eşini tehdit ettiğini, silahlı saldırı da dahil her yola başvurduğunu, mafyanın kapısını çaldığını iddia etti.

Ronay’ın “Şubelerimi satıp Diyarbakır’a taşınacağım” dediğini kaydeden Çelik, “Kaçacağı aşikar olduğundan” haciz yoluna gitti. İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesi, 22 Aralıkta talebi kabul etti.

İsmail Saymaz’ın yazısı