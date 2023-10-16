İsmail Saymaz: Dilan Polat dosyasında gizlilik kararı verildi

Türkiye aylardır, şaibeli bir şekilde ve aniden zenginleşen Polat Ailesi’nin görgüsüzlüğünü, açgözlülüğünü ve teşhirciliğini izliyor. Milyonlarca emekli 7500 bin TL maaşla nasıl geçireceğini kara kara düşünürken, bu görgüsüzler kabilesinin ana kraliçesi bir günde 750 bin TL harcadığını söylüyor.

Geçen 3 Ekim’de Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde Polatlar hakkında soruşturma açıldı. Daha sonra bu soruşturma, İstanbul Anadolu Adliyesi’ne devredildi. 17 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütü üyeliği, suçtan kaynaklı mal varlığını aklamak ile Vergi Usul Kanunu’na muhalefetten soruşturma yürütülüyor. Bu kapsamda Polatların mal varlıklarına el kondu, yurt dışına çıkışları kısıtlandı. Bu arada 3 Ekim’de İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebiyle gizlilik kararı verdi. İddiaya göre… 16 şirket mercek altında. Sadece bir şirkette 657 milyon TL’lik kaynağı belirsiz paranın olduğu, toplam miktarın 1,5-2 milyar TL’yi bulabileceği kaydediliyor. Banu Parlak’a ait güzellik merkezinin kurşunlanmasının da bu kapsama alınabileceği belirtiliyor. Polat’lara önümüzdeki günlerde operasyon yapılabilir.

İsmail Saymaz’ın yazısı