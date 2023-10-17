İsmail Saymaz: Bu kırılma bütün Türkiye’ye yayılabilir

CHP, il kongrelerini tamamladı. Kurultay için geri sayım başladı. CHP’liler liderlerini seçmek için 4-5 Kasım tarihinde Ankara’da toplanacak. İstanbul kongresini İmamoğlu’nun desteklediği Özgür Çelik’in kazanması, bütün dengeleri değişimciler lehine etkiledi. Hafta sonu Karadeniz ve İç Anadolu’daki kongreleri değişimciler kazandı. Kılıçdaroğlu yanlısı diye bilinen İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Özgür Özel’in yanında olduğunu açıkladı. Yücel’in sürpriz kararı, kurultayda Kılıçdaroğlu’na tulum oy çıkacağı düşünülen İzmir’de delegelerin bölünebileceğini gösteriyor. Bu kırılma bütün Türkiye’ye yayılabilir.

İsmail Saymaz’ın yazısı