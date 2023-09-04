İsmail Saymaz: Bu ikili ağustos ayı itibarıyla CHP üyesi bile değildi

Twitter’da Atatürk’e ‘Maymun’ diye hakaret etmeye getiren, Kılıçdaroğlu’na “Kanı bozuk” diyen, Fetullahçıları ve tarikatları öven Yaman, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından evinde ziyaret ediliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile düğüne katılıyor. Kılıçdaroğlu’na danışman yapılıyor. 4 Haziran’da, 80 civarında olduğu tahmin edilen (Kesin sayısı bilinmiyor ve söylenmiyor) danışmanların görevi sonlanıyor.

Ancak iddialara göre Yaman’a “Siz devam edebilirsiniz” diye sözlü izin veriliyor. CHP’nin üçüncü katında oda tahsis ediliyor. Yaman, mobilyaları beğenmediği için odayı kendi parasıyla döşetiyor. Hatta, altı ay sonra daha geniş bir odaya geçeceğini söylüyor. Kapısına adını yazdırmak istediği gün Veryansın TV’de Erdem Atay skandalı patlatıyor. Odada hala Yaman’ın mobilyaları var. Cengiz’e ise üç hafta önce aynı katta bir başka oda verildi. Ey sevgili CHP’liler… Size acı bir bilgi vereyim. Bu ikili ağustos ayı itibariyle CHP üyesi bile değildi.

İsmail Saymaz’ın yazısı