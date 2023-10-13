İsmail Saymaz: Aynı Süleymancı yurdunda 16 yıl önce 12 çocuk istismara uğradı

Hafta başında İstanbul Ümraniye’de Süleymancılara ait Özel Osmangazi Arifiye Erkek Ortaokul Yurdu’nda 11 yaşındaki Y.’ye imamın tecavüz ettiğini yazdım. İstanbul Valiliği, bu yazım üzerine yurdu mühürledi. Yurt müdürü açığa alındı. Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma açtı. O gün 27 yaşındaki Ö., yurdun gerçekten kapatılıp kapatılmadığını görmek için iş çıkışı yurdun önüne gitti. Camlardan dışarıya bakan öğrenciler gördü. Öğrencilerde kendi çocukluğunu aradı. Çünkü Ö., yaklaşık 16 yıl önce altıncı sınıfta okurken bu yurtta kaldı. Yurdun tam karşısında bulunan tarikata ait binalarda altıncı, yedinci ve sekizinci sınıftaki öğrencilere tahsis edilmiş dairelerde yatırıldılar.

Bugün Y.’nin başından geçenleri o tarihlerde Ö. ile 11 arkadaşı yaşadı. Mescit olarak kullanılan odada S.Ç. adlı imam tarafından istismara uğradılar.

İsmail Saymaz’ın yazısı