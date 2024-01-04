İsmail Saymaz: Altaylı ‘Bekliyordum’ dedi

Öğle saatlerinde Altaylı’yı aradım ve başandan geçenler için ne düşündüğünü sordum.

10 gün kadar önce AK Partili bir tanıdığının “Partideki FETÖ’cüler sana hamle yapacak” dediğini anlattı.

Dedi ki:

“Yaklaşık 10 gün önce AK Parti içerisinden biri arayıp dedi ki, ‘FETÖ’cüler içeride halen varlar ve sana karşı hamle yapacaklar. ‘Böyle bir güçleri var mı?’ dedim. ‘Var, partide yeniden örgütleniyorlar’ dedi. Tipik Fetullah işi, çok net. Eski Fetullahçı kadroların işi. Pelikan ve Fetullah el ele. Zaten aralarında çok fark yok. Onların yaptığı iş.”

Bekliyor muydu?

Altaylı, “Bekliyordum” dedi.

Suçlamaların abuk sabuk olduğunu belirtti.

Şöyle devam etti:

“Burada kıyametin kopma nedenini anlamıyorum. Ben çeşitli vesilelerle haftada bir ifade veriyorum. Normal. Ortada köpürtülecek bir şey yok.”

Youtube’da kısa zaman içerisinde başarı kaydettiğini, eleştirel içeriklerinin çok ses getirdiğini hatırlattım.

“Gösterilen tepkide bunların etkisi var mı?” diye sordum.

Şunları söyledi:

“Büyük ihtimalle bundan ötürü. CİNER’den ayrılınca olmam diye düşündüler. İnsanın söylediklerinin toplumda karşılığı olunca oluyor. Ben de medeni ve hukukun geçerli olduğu ülkede bir gazeteci nasıl davranırsa öyle davranıyorum. Türkiye’de baskı rejimi var diye düşünmeden gazetecilik ve yorumculuk nasıl yapılırsa ona devam ediyorum. Açık söylemek gerekirse bundan rahatsız olan, iktidar değil, troller ve geçmişten beri benimle hesabı olanlar.”

İsmail Saymaz’ın yazısı