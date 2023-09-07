İsmail Saymaz: Akşener, doyurucu bir yanıt veremiyor

Ne var ki… İstanbul ve Ankara’da aday çıkarmayı kendi seçmenlerine bile izah edemeyeceklerini düşünüyorum. Çünkü İmamoğlu ve Yavaş, CHP’li olsalar da iki partinin ortak adayıydı. Akşener, iki ismin önce cumhurbaşkanı olmasını istedi.

Ardından cumhurbaşkanı yardımcısı olmalarına “Evet” dedi. Ayrı adaylar çıkardıklarında ben ve çok sayıda kişi şu soruyu yönelteceğiz: “Ne değişti de 10 ay sonra destek vermiyorsunuz?” Akşener, doyurucu bir yanıt veremiyor.

İyi Parti’nin kararı henüz kesinleşmeden CHP’nin İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylığını ilan etmesi gerekirdi. Aydın’da Özlem Çerçioğlu’nu yeniden aday göstereceklerini açıklayan Kılıçdaroğlu, İstanbul ve Ankara için vakit kaybediyor. Bu bir. İkincisi, CHP en kötü senaryoya göre, yani İyi Parti ve HDP aday çıkaracakmış gibi hazırlık yapmalı. Bu ihtimal dikkate alınarak, İmamoğlu ile ilçe belediye başkanları ve partinin ilçe örgütleri arasında uyum sağlanmalı. Görüyoruz. İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB’nin etkinliklerine gitmiyor. Kılıçdaroğlu yanlısı Ataşehir, Maltepe ve Bakırköy belediye başkanları ile İmamoğlu arasındaki gerilim sürüyor. CHP, bu dağınık manzarada seçim kazanamaz.

İsmail Saymaz’ın yazısı