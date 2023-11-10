İsmail Saymaz: ‘Ak’ cübbeliler muhtırası

Dönemin Başbakanı Erdoğan, 17-25 Aralık’ta hükümeti ‘yargı aktivizmi’ ile devirmeye kalkışan yargıçlara seslenerek, “Siyaset yapmak isteyen koltuğundan kalkar, cübbesini çıkarır. Bazı cübbelerde siyaset yapılmaz” demişti. Dokuz yıl geçti. Bugün yargıya ‘ak’ cübbeliler hakim. 15 Temmuz’dan sonra siyasi yargılamalarda Beştepe’nin gündemine ve gözettiği faydaya göre karar vererek, özerk ve olağanüstü güce kavuşan partizan yargı Anayasa’yı tanımıyor ve TBMM’ye posta koyuyor. ‘Ak’ cübbelilerin kazan kaldırması, yargısal aktivizmin feriştahıdır.

İsmail Saymaz’ın yazısı