İsmail Saymaz: Acaba Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop’u tasfiye eden hizip kimlerden oluşuyor?

Tayyar’ın seçimde aday gösterilmemesi ve MKYK’dan tasfiye edilmesi, bu suçlamaların nedeni olabilir. Tayyar, AK Parti’yi ele geçiren bir hizbin varlığından söz edip ‘bu yoz aklın’ Erdoğan sonrasına dair hesapları olduğunu savunuyor. Acaba Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop’u tasfiye eden hizip kimlerden oluşuyor? Duyduğum o ki… Tayyar, şu üç kişiyi kastediyor: Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin. Bu üçlü AK Parti Gençlik Kolların’dan geliyor.

Kandemir, 2009 yılında İstanbul’da, Dağ da 2008’de İzmir’de gençlik kolları başkanlığı yaptı. Ankaralı Şahin ise aynı tarihlerde Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanıydı. Kandemir, Teşkilat Başkanlığı’na kadar çıkarak, partide ikinci isim oldu. Mahir Ünal’ın istifa etmesinden sonra Dağ, Tanıtım ve Medya Başkanlığı’na atandı. Bir AK Partili kaynağım şu bilgileri veriyor: “Bu ekip ilk olarak Mahir Ünal’ı yedi. Böylece Dağ’ı Tanıtım ve Medya’ya kaydırdılar. Burası paranın en çok harcandığı makamdır. Orayı ele geçirdiler.” Kandemir’in 14 Mayıs’ta milletvekili listelerini belirlediği ve gençlik kollarından arkadaşlarını listelere koyduğu savunuluyor.

İsmail Saymaz’ın yazısı