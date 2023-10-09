İsmail Saymaz: 11 yaşındaki çocuk, ocaktan beri Süleymancı yurdundaki imamın tecavüzüne uğradı

Annesi 11 yaşındaki Y.’nin bu yıl da Süleymancılara bağlı Özel Osmangazi Arifiye Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalmasını istediğinde oğlu ağlamaya başladı. Y., “Sen benim yurtta ne yaşadığımı bilmiyorsun. Başıma neler geldi, büyüyünce anlatacağım” dedi. Annesi “Ne geldi?” diye sorduğunda işittikleri karşısında adeta dünya üzerine yıkıldı.

Y., ocak ayından itibaren, yurtta imamlık yapan İ.S. tarafından tecavüze uğradı. Y., 12 Eylül’de alınan ifadesinde şunları anlattı: “Hoca beni yataktan kaldırıp odasına götürüp tecavüz ediyordu. Bu eylemi ilk olarak yaz tatilinden 6-7 ay önce başladı. Bana arkadan yaklaştı ve tecavüz etti. Eylemleri çok kez yaptı. Ne kadar yaptı, hatırlamıyorum. Kendi pantolonunu ve benim iç çamaşırımı sıyırıp arkadan tecavüz ediyordu. Canım yanıyordu. Çamaşırında beyaz sıvı çıkıyordu. Bu sıvıyı çok kez gördüm.” Y., ifadesinde, İ.S.’nin geceleri kendisini “Bilgisayarımı getir” diyerek yataktan kaldırıp tecavüz ettiğini ileri sürüyor. “Gece ve gündüz fark etmeksizin yapıyordu. Eylemler sırasında kimse olmuyordu. Bir hoca gelince beni bırakıyordu” diyor. Y., başından geçeni iki arkadaşına da anlattığını anlatıyor. “Bu zamana kadar daha kötüsü olabilir diye söylemedim” diye konuşuyor.

İsmail Saymaz’ın yazısı