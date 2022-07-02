İsmail Gökhan Bayram: Web’in kaosuna eklentilerle çeki düzen vermek

Kullanıcı deneyimi açısından Web’i böyle bir kaos deryasına çeviren bütün bu ahmaklığı web sitelerinin daha fazla ‘tık alma’ ve veri toplama (Daha fazla kâr etme olarak da okuyabilirsiniz) için etiğin dışına çıkma eğilimleri ve Web’e dair çeşitli yasaların kaleme alınışındaki açıklar ile bazı alanlarda yasa dahi olmaması ile büyük ölçekte açıklamak mümkün. Ancak durumu açıklamak kullanıcı tarafındaki derdi çözmeye yetmiyor. Web’i daha kullanışlı, daha okunur, daha güvenli ve kullanıcılarına daha saygılı kılabilecek genel çözümlerin ise henüz fersahlarca uzağındayız. Ancak bu bireysel düzeyde çözümümüz olmadığı anlamına gelmiyor. Artık az çok standart hale gelmiş bu saçma sapan pratiklere karşı, tarayıcımızı çeşitli eklentilerle bezeyerek Web’de gezinme deneyimimizi daha makul hale getirmek mümkün.

İsmail Gökhan Bayram’ın yazısı