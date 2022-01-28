İşleri düşen Edirne esnafı, Bulgarların PCR ücretini ödeyecek

Edirne esnafı, PCR zorunluluğu sonrası Edirne’den ayağını kesen Bulgarları çekmek için yeni formül arayışında.

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Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, artan Covid-19 vakaları ve ülkelerinde aşılama oranının düşük olması nedeniyle Türkiye’yi ‘kırmızı bölge’ ülkeler arasına almıştı. 20 Ocak’ta devre giren uygulama ile Edirne’ye günübirlik alışverişe gelen Bulgar turistlerden ülkelerine dönüşte 72 saat içinde yapılan negatif sonuçlu PCR testi istenmeye başladı.

PCR zorunluluğuysa Edirne’ye gelen günübirlikçi sayısında düşüşe neden oldu.

Müşterileri azalan Edirne esnafı ise çareyi Bulgarlar için ‘PCR kampanyası’ başlatmakta buldu.

Buna göre, 1000 TL (129 Bulgar Levası) ve üzeri alışverişlerde esnaf, Bulgar vatandaşların PCR test ücretlerini karşılayacak.

Bulgaristan’da 600-700 lira arasında yapılan PCR testleriyse Edirne’de 170 liraya yapılabiliyor.