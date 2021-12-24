Alışverişe gelen Bulgarlar şaşkın

Türk Lirası’ndaki tarihi kayıplar sonrası alışveriş için Edirne’ye akın eden Bulgaristan vatandaşları son bir haftada oluşan yeni rakamlara anlam vermekte zorlandı.

Türk Lirası, yüksek enflasyona rağmen Merkez Bankası’nın peş peşe yaptığı faiz indirimleri nedeniyle eylül ayından bu yana yüzde 50’ye yakın değer kaybetmişti.

Hükümetin kur korumalı TL mevduatları devreye sokmasının ardından ise bu kaybın bir bölümü telafi edilmiş durumda. Eylül ayına 8,30’lu seviyelerden başlayan dolar kuru 18,4’le tarihi rekorunu kırmasının ardından bugün 11 liranın üzerinde seyrediyor.

Hafta başı 10,53’e kadar çıkan Bulgar Levası da TL’nin toparlanmasıyla 5,75’e kadar çekildi.

Levadaki düşüş ise en çok Edirne’ye alışveriş için akın eden Bulgaristan vatandaşlarını şaşırttı. Döviz bürosuna geldiklerinde levada ciddi bir erime gören Bulgarlar durumu anlamlandırmakta zorlandı.

Geçen hafta Edirne’deki Ulus Pazarı’nda yaşanan Bulgar yoğunluğunun ise bu hafta olmadığı gözlemlendi.

Bulgar Levası bugün kapanışa doğru 6,80 TL’den işlem görüyor.